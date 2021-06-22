Spor Nenad Bjelica Fenerbahçenin teklifini kabul etti
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Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra henüz bir hocayla anlaşamayan Fenerbahçe'de düğüm çözülmek üzere. Sarı-lacivertliler, Hırvatistan takımlarından Osijek'i çalıştıran Nenad Bjelica ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nenad Bjelica Fenerbahçenin teklifini kabul etti
Nenad Bjelica Osijek'te 35 maçta, 2.17 puan ortalaması yakaladı.

Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da yeni hocasını belirlemeye çalışıyor. Favre'yi ikna edemeyen sarı-lacivertlilerde rota Hırvat Hırvat hoca Nenad Bjelica'ya çevrildi.

Teklifi kabul etti

Fenerbahçe Kulübü, Hırvatistan’ın Osijek takımını çalıştıran ve kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica’yı takımın başına getirmek istiyor. 49 yaşındaki teknik direktör, kendisine sunulan şartları uygun buldu ve Fenerbahçe’ye gelmek istiyor.

  • Kulübüyle görüşmeler devam ediyor
  • Nenad Bjelica sözleşmesinin devam ettiği Osijek kulübüne ayrılmak istediğini iletti, Hırvat teknik adamın kulübüyle anlaşarak yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürdüğü ve son aşamada olduğu gelen haberler arasında.

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