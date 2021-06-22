Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da yeni hocasını belirlemeye çalışıyor. Favre'yi ikna edemeyen sarı-lacivertlilerde rota Hırvat Hırvat hoca Nenad Bjelica'ya çevrildi.

Teklifi kabul etti

Fenerbahçe Kulübü, Hırvatistan’ın Osijek takımını çalıştıran ve kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica’yı takımın başına getirmek istiyor. 49 yaşındaki teknik direktör, kendisine sunulan şartları uygun buldu ve Fenerbahçe’ye gelmek istiyor.

Kulübüyle görüşmeler devam ediyor

Nenad Bjelica sözleşmesinin devam ettiği Osijek kulübüne ayrılmak istediğini iletti, Hırvat teknik adamın kulübüyle anlaşarak yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürdüğü ve son aşamada olduğu gelen haberler arasında.

SPOR Fenerbahçe German Valera'nın peşinde