Nice'ten Ozan Kabak girişimi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Almanya’da Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istiyor.

8 milyon euro istiyor

Bild’de yer alan habere göre, Nice kulübünün, Ozan Kabak için Schalke’ye 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığına yer verilirken, Alman ekibinin 8 milyon euroda direttiği ifade edildi.

Ayrıca görüşmelerin devam ettiği ve iki kulübün rakamlarda anlaşması halinde transferin gerçekleşebileceği de bildirildi.