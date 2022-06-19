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Nice'ten Ozan Kabak girişimi

Almanya'da Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, 22 yaşındaki oyuncu için devreye girdi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Niceten Ozan Kabak girişimi
Ozan Kabak sezonu Norwich'te kiralık olarak geçirdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Almanya’da Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istiyor.

8 milyon euro istiyor

Bild’de yer alan habere göre, Nice kulübünün, Ozan Kabak için Schalke’ye 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığına yer verilirken, Alman ekibinin 8 milyon euroda direttiği ifade edildi.

  • Ayrıca görüşmelerin devam ettiği ve iki kulübün rakamlarda anlaşması halinde transferin gerçekleşebileceği de bildirildi.
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