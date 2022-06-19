Nice'ten Ozan Kabak girişimi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Almanya’da Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istiyor.
8 milyon euro istiyor
Bild’de yer alan habere göre, Nice kulübünün, Ozan Kabak için Schalke’ye 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığına yer verilirken, Alman ekibinin 8 milyon euroda direttiği ifade edildi.
- Ayrıca görüşmelerin devam ettiği ve iki kulübün rakamlarda anlaşması halinde transferin gerçekleşebileceği de bildirildi.
Ozan Kabak, Milli Takım kampına topla gelmeyi deniyor😀pic.twitter.com/4mYoQzrvF2
Ozan Kabak, Milli Takım kampına topla gelmeyi deniyor😀pic.twitter.com/4mYoQzrvF2— SPOR (@yenisafakspor) October 3, 2021