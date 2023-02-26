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Spor

Nicolo Zaniolo ilk maçında golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi. İtalyan futbolcu, 80. dakikada oyuna girdiği karşılaşmanın uzatma bölümlerinde takımı adına 4. golü kaydetti ve sarı kırmızılılar sahadan 4-2 galip geldi.

20:09 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo - Galatasaray

Nicolo Zaniolo - Galatasaray

Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına düzenlenen özel müsabakada karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo 80. dakikada oyuna girdi ve bir de gol attı.

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan müsabakaya Galatasaray; Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjo, Torreira, Rashica, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mauro Icardi 11’i ile sahaya çıkarken, ev sahibi Alanyaspor ise Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatif Aksoy, Pedro Pereira, Umut Güneş, Doumbia, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Cavaleiro, Koulouris 11’iyle mücadele etti.

Alanyaspor, maçın 17. dakikasında Cavaleiro’nun uzaktan sert şutuyla 1-0 öne geçerken, Galatasaray 30. dakikada Rashica’nın ayağından bulduğu golle durumu eşitleyip ilk yarının skorunu belirledi. Maçın ikinci yarısında her iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliğine gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 69. dakikada Barış Alper, 77’de Berkan Kutlu’nun ayağından bulduğu gollerle skoru 3-1’e taşıdı. Maçın 90. dakikasında Alanyaspor’da Wilson Eduardo’nun golüyle skor 3-2’ye geldi.

İşte Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo'nun sarı kırmızılı forma ile attğı ilk gol;

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Alanyaspor
40 dakika önce
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Nicolo Zaniolo ilk maçında golünü attı
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