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Spor

Nicolo Zaniolo için rekor bonservis: Rekor kıracak

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo için Ada'ya transfer iddiası ortaya atıldı. Nicolo Zaniolo'nun transferiyle birlikte Galatasaray'ın önceki satış rekorunu ikiye katlayacak.

21:25 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun transferi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.


Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'dan gelen Transfer teklifini kabul etti.


Nicolo Zaniolo'ya rekor teklif

Aston Villa, Nicolo Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında yapılacak sözleşmede zorunlu satın alma maddesi de yer alacak ve bu rakam 27 milyon euro olacak.


Bununla birlikte toplam ödeme 32 milyon Euro'yu bulacak.


En pahalısı Ndiaye'ydi

Galatasaray tarihinin en pahalı satışı 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye'den gelmişti.


Eğer Aston Villa'ya transfer gerçekleşirse; Nicolo Zaniolo, Galatasaray tarihinin satış rekorunu ikiye katlayarak kıracak.


Galatasaray forması altında 12 maça çıkan İtalyan yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Transfer
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