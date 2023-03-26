Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Nicolo Zaniolo'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 28 milyon euro.
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo, Roma'dan ayrılık sürecini anlattı. 23 yaşındaki oyuncunun röportajından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kimse geleceği bilmiyor"
Soru: "
30 milyon euro serbest kalma madden var. Juventus ve Milan ile adın anılıyor. Yakında İtalya'ya dönecek misin?"
Zaniolo:
"Kimse geleceği bilmiyor. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım."
"İlk teklifi Galatasaray yaptı"
Soru:
"Fenerbahçe'nin size daha fazla para teklif etmesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğiniz haberleri doğru mu?"
Zaniolo: "
Doğru ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben söz vermiştim. O yüzden Galatasaray'ı tercih ettim."
"Mancini ile konuştum"
Soru:
Türkiye'ye gitmekte tereddüt ettiniz mi? O süreçte kimlerle konuştunuz?"
Zaniolo:
"Hayır, sahaya geri dönmem gerekiyordu. Bu yüzden Roma'da birlikte oynadığım Sergio Oliveira ile konuştum ve bana ortamın güzel ve ligin rekabetçi olduğunu söyledi. Sonra Roberto Mancini'yi aradım. O da iyi olacağını söyledi ve gitmemi tavsiye etti. Haklıydı."
"Tüm takım arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı"
Soru:
"Roma taraftarları tarafından 'hain' olarak görülüyorsun. Düşüncelerin neler?"
Zaniolo:
"Bu beni çok üzüyor. Roma bana her şeyi verdi. Roma sayesinde ilk kez milli takıma seçildim ve oğlum Roma'da doğdu. Bu şekilde tanımlanmak kötü bir darbe oldu. Aslında transfer döneminde sadece Bournemouth ve Galatasaray yoktu. İngiliz ekibini kabul etmediğim için dışlandım ve taraftarlar bunu benden çıkardı. Bazı taraftarlar beni arabayla takip etti, bazıları evime geldi. Ailem ve ben korktuk ve yalnız hissettik. Konuşamadığınız öfkeli insanlardı. O günlerde kötü mesajlar da geldiği için cep telefonumu da kapattım. Neredeyse tüm takım arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim ama kardeş gibi olduğumuzu söylediler ve sonra benimle vedalaşmadılar bile."
#Nicolo Zaniolo
#Fenerbahçe
#Galatasaray
2 saat önce