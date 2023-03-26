Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Zaniolo:

"Bu beni çok üzüyor. Roma bana her şeyi verdi. Roma sayesinde ilk kez milli takıma seçildim ve oğlum Roma'da doğdu. Bu şekilde tanımlanmak kötü bir darbe oldu. Aslında transfer döneminde sadece Bournemouth ve Galatasaray yoktu. İngiliz ekibini kabul etmediğim için dışlandım ve taraftarlar bunu benden çıkardı. Bazı taraftarlar beni arabayla takip etti, bazıları evime geldi. Ailem ve ben korktuk ve yalnız hissettik. Konuşamadığınız öfkeli insanlardı. O günlerde kötü mesajlar da geldiği için cep telefonumu da kapattım. Neredeyse tüm takım arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim ama kardeş gibi olduğumuzu söylediler ve sonra benimle vedalaşmadılar bile."