​Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak forma giydiği GZT Giresunspor'da adından sıkça söz ettiren Okan Kocuk'un, başka bir ülkenin milli takımında oynama ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

Okan Kocuk Kosova Milli Takımı'nda oynayabilir

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla alkışları toplayan 26 yaşındaki Okan Kocuk, Türkiye U16, U17,U18, U19, U20 ve U21'de forma giydi fakat henüz A Milli Takım düzeyinde sahaya çıkmadı. Başarılı kalecinin aile kökeninin Kosova'dan geldiği ve bu yüzden Kosova Milli Takımı'nda oynama ihtimalinin olduğu öğrenildi.

TVNET'te yayınlanan 4x4 Futbol programının yorumcusu Mehmet Ayan, programda Okan Kocuk ile yaptığı bir konuşmayı anlattı. Ayan, "Okan'ın herhangi bir A Milli Takım forması giymediği için bugüne kadar, onun da orijini Kosova olduğu için, Okan Kocuk'un Kosova Milli Takımı'nda forma giyme ihtimali var. Tabi bunu Okan tesadüfen benle bir sohbet sırasında söylediği için şaşırdık" dedi.

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Kosova Milli Takımı Okan Kocuk'a teklifte bulunmuş

Mehmet Ayan daha önce A Milli Takım düzeyinde forma giymeyen Okan Kocuk için Kosova Milli Takımı'nın teklifte bulunduğu da söyledi. Ayan, "Okan ile sohbet ediyoruz. 'Sen Bursalısın, geçmişinde bir şey var mı' dedim. 'Abi var, Kosovalıyım' dedi. O sıra Necip Uysal muhabbeti de geçiyor. 'Sana teklif geldi mi' dedim. 'Gelmez mi abi, bir sene önce filan aradılar' dedi. Menajeri de Mirsad Türkcan'ın yardımcısı ve yanımda oturuyor. Yani Kosova onların" ifadelerini kullandı.

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