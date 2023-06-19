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Spor

Okan Kocuk Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray ilse sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

14:56 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla toplam 29 maça çıktı.

Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla toplam 29 maça çıktı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sözleşmesi biten oyunculardan olan Okan Kocuk, Galatasaray'a veda etti.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki file bekçisi, şu ifadeleri kullandı:


"
Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak. Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim. Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin, hoşça kalın..."



#Galatasaray
#Okan Kocuk
#Süper Lig
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