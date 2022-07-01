Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe'de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
''Karşılıklı olarak feshediyoruz''
28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz" ifadelerini kullandı.
- İsmi daha önce Süper Lig kulüpleriyle anılan milli futbolcu, La Liga'da bu sezon 20 maça çıktı.
July 1, 2022