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Spor

Okay Yokuşlu: 'Gerekeni yapıp 3 puanı alacağız'

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, İzlanda maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Bu güzel şehirde, kendi taraftarımız önünde gerekeni yapıp 3 puanı alacağız” dedi.

15:11 - 8/09/2024 Pazar
IHA
Okay Yokuşlu
Okay Yokuşlu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında yarın saat 21.45’te İzlanda ile İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında 30 yaşındaki milli futbolcu Okay Yokuşlu da açıklamalarda bulundu.


İzlanda’ya saygı duyacaklarını ve galibiyet hedefiyle sahada olacaklarını aktaran deneyimli orta saha, "Önceki maçlarına baktığımızda rakibimiz iyi takım, önemli galibiyetler elde ettiler. Saygı duyuyoruz. Amacımız, hedefimiz kazanmak. Evde oynadığımız maçlarımız özel oluyor. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart aldık. Bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, kendi taraftarımız önünde gerekeni yapıp 3 puanı alacağız" diye konuştu.


"Doğup büyüdüğüm yerde oynamak özel hissettiriyor"

İzmir’de doğup büyüdüğünden dolayı maçın kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu aktaran Okay Yokuşlu, "Kendi doğup büyüdüğüm yerde oynamak insana özel hissettiriyor. Kendimi daha da ev sahibi hissediyorum. Ülkemizin neresine gidersek gidelim halkımız bize güzel duygular yaşatıyor. Farklı bir jenerasyonumuz var, çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var, hocamız aynı şekilde. Ortamın daha pozitif olduğu bir durumdayız. Güzel bir turnuvanın ardından güzel duygular pekişti. İnişler çıkışlar olacaktır. Bütünlüğümüz saha içi ve dışına yansıyor. Ben de bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



#Okay Yokuşlu
#A Milli Futbol Takımı
#İzlanda
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