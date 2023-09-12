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Spor

Okay Yokuşlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması: Bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı

West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

21:20 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Okay Yokuşlu

Okay Yokuşlu

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, beIN Sports'ta yayınlanan beIN Sabah programında oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''Galatasaray'dan bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı''

Transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Batur Altıparmak,
"Galatasaray'dan bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı. Sezon başında arandık, durumumuz soruldu. Biz de İngiltere'de Futbol hayatımıza devam etmek istediğimizi söyledik ve ilgilenmedik. Bazı Türk kulüpleri de durumunu sordu ama biz fevkalade bir durum olmadıkça futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Milli takım açıklaması geldi

Batur Altıparmak, Okay Yokuşlu'nun milli takıma davet edilmemesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi,
"Sanırım sayın Kuntz 2021 Eylül'de gelmişti. O dönem Okay, Celta Vigo'da sürekli oynamadığı için Okay'la bir telefon görüşmesi yaptı ve 'Sen sürekli oynamıyorsun o yüzden seni bu kadroya çağırmayacağız ama oynamaya başladığında bu kadroda her zaman yerin var' denildi. Ama geçen sene 40 maça yakın oynamasına rağmen çağırılmadı. Tabi ki saygı duyuyoruz sonuçta teknik direktörün kararı. Çağırırlarsa gelir seve seve oynar."

Okay Yokuşlu, bu sezon biri İngiltere Lig Kupası (EFL Carabao Cup) olmak üzere 6 maçta West Bromwich Albion formasını giydi.



#Okay Yokuşlu
#Galatasaray
#Transfer
35 dakika önce
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