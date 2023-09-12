Okay Yokuşlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması: Bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı

Batur Altıparmak, Okay Yokuşlu'nun milli takıma davet edilmemesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi,

"Sanırım sayın Kuntz 2021 Eylül'de gelmişti. O dönem Okay, Celta Vigo'da sürekli oynamadığı için Okay'la bir telefon görüşmesi yaptı ve 'Sen sürekli oynamıyorsun o yüzden seni bu kadroya çağırmayacağız ama oynamaya başladığında bu kadroda her zaman yerin var' denildi. Ama geçen sene 40 maça yakın oynamasına rağmen çağırılmadı. Tabi ki saygı duyuyoruz sonuçta teknik direktörün kararı. Çağırırlarsa gelir seve seve oynar."