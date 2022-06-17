Orta sahaya Joao Mario

Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda Benfica’dan Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario’yu transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Jorge Jesus geçtiğimiz sezon başında Benfica’yı çalıştırırken, Joao Mario’yu Inter’den transfer etmişti. Benfica’nın yeni teknik direktörü Roger Schmidt’in yeni sezon kadro planlamasında Portekizli oyuncuyu düşünmediği iddia edilirken, sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Joao Mario’nun transferi için iki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Carvalho hamlesi

Fenerbahçe, Jesus’un isteği doğrultusunda Real Betis’te forma giyen Portekizli ön libero William Carvalho için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler hem 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu hem de Real Betis ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, 3.5 milyon Euro yıllık ücret isteyen Carvalho’ya 2.5 milyon Euro önerirken, İspanyol kulübüne de bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro teklif etti. Ancak Real Betis, Carvalho için 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

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William Carvalho 16 milyon euro bedelle Sporting'den Betis'e transfer olmuştu.

Vinicius Souza da listede

Celtic, Club Brugge ve Bologna’nın listesinde olan 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza, Fenerbahçe’nin de listesinde bulunuyor.

Bonservisi Belçika 2. Lig ekibi Lommel’de bulunan Souza’nın transferi için görüşmeler sürüyor.

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