ÖZET | Arsenal-Southampton: 3-3

Ev sahibi ekip, 20. dakikada sahneye çıkan Gabriel Martinelli ile durumu 2-1 yaptı ve ilk devre bu skorla sona erdi.

Peş peşe 3 maçtan beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Arsenal, 75 puana çıktı. Bu sonucun ardından iki maç eksiği bulunan 70 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme fırsatı doğdu. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Southampton ise 24 puana ulaştı.