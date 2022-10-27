MAÇ SONUCU | Fiorentina 2-1 Başakşehir

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AK Parti'li Salih Cora: Kamu Denetçiliği Kurumu dünyadaki köklü ombusmanlık kurumlarıyla aynı düzeye geldi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın, 2023 yılı bütçesi üzerine söz aldı. Cora, burada yaptığı açıklamada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun son zamanda büyük bir atılım gösterdiğini belirterek, "Kurumun son yıllarda bu tavsiye kararlarını takip etmesini de önemsiyoruz ve bu tavsiye kararlarına uyum oranının yüzde 20'lerden, yüzde 79'lara çıkmış olmasının ve dünyadaki köklü ombusmanlık kurumlarıyla âdeta aynı düzeye gelmesinin takdire şayan bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.