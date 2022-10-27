MAÇ SONUCU | Fiorentina 2-1 Başakşehir

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında konuk olduğu Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte 10 puanla zirvedeki yerini korudu. Fiorentina ise 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 10'a yükseltti.
Fiorentina - Başakşehir özet
12. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazda topun gelişine vuran Kouame, meşin yuvarlağı dışarı attı.
15. dakikada kaleci Muhammed’in asistinde rakip ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada sağ kanattan Kouame’nin pasında arka direkte bomboş durumda Jovic topu filelere yolladı. 1-1
53. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aleksa Terzic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
62. dakikada Luka Jovic takımını öne geçiren golü atıyor.
82. dakikada Fiorentina takımından Rolando Mandragora sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Karşılaşma 2-1'lik Fiorentina'nın galibiyetiyle sona erdi.