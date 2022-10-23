ÖZET: Galatasaray 2-2 Alanyaspor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi’ne kilit vurdu! Bilim ve kültür yuvası olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ, incelemenin ardından cezaevinin kapısına kilit vurup, anahtarı Bakan Ersoy’a teslim etti.