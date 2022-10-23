ÖZET: Galatasaray 2-2 Alanyaspor

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, ilk devresini 2-0 önde kapattığı Alanyaspor karşılaşmasında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 31. dakikada Sacha Boey, 90+4. dakikada ise Abdulkerim Bardakçı kırmızı kart gördü. Galatasaray - Alanyaspor maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Alanyaspor maç özeti
11. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Mertens’in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
17. dakikada sağ taraftan Boey’in ortaladığı topa kale önünde Mertens’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.
22. dakikada Efkan’ın kendi ceza sahası içinde yaptığı hatalı pasta Oliveira araya girerek topu kaptı ve bekletmeden pasını kale önündeki Icardi’ye aktardı. Icardi’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
31. dakikada Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Candeias’a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
54. dakikada Alanyaspor gole yaklaşıyor. Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top üst kale direğinden geri geliyor.
59. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Arnaud Lusamba'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.
64. dakikada Mauro Icardi'nin ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Runar Runarsson topa hakim olmayı başarıyor.
68. dakikada Alanyaspor, Jure Balkovec'in golü ile maçta farkı bire indiriyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jure Balkovec'in doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Fernando Muslera'nın sağından köşede ağlarla buluşuyor. 2-1
76. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jure Balkovec'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Leroy Fer'in, sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Fernando Muslera gole izin vermiyor.
84. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jure Balkovec'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.
90+1. dakikada Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.
90+4. dakikada Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kartla oyundan atılıyor. Galatasaray sahada 9 kişi kaldı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.