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Spor

ÖZET | Real Madrid-Osasuna: 2-1

İspanya Kral Kupası'nı, dün akşam final maçında Osasuna'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Bu maçın özetine, gollerine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:10 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Real Madrid, Kral Kupası'nı en son 13/14 sezonunda kazanmıştı.

Real Madrid, Kral Kupası'nı en son 13/14 sezonunda kazanmıştı.

Real Madrid, Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nı 20. kez müzesine götürdü.


Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Rodrygo Goes'in golüyle öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna 58. dakikada Lucas Torro'nun golüyle skora eşitliği getirdi.


Maçın 70. dakikasında bir kez daha Rodrygo ile Osasuna ağlarını havalandıran Madrid takımı, bu avantajını karşılaşma sonuna kadar koruyarak, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupaya uzandı.


Son olarak 2013-2014 sezonunda Kral Kupası'nı kazanan Real Madrid, 9 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha kaldırma başarısını gösterdi.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Real Madrid, kulüp tarihinde 20. kez Kral Kupası müzesine götürdü.



Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (20) izliyor. Tarihinde ikinci kez bu kupada final oynayan Osasuna ise henüz kazanma başarısını gösteremedi.


Real Madrid-Osasuna 2-1 maç özeti



#İspanya Kral Kupası
#Osasuna
#Real Madrid
#Maç Özeti
31 dakika önce
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