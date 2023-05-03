Real Sociedad'ta 21 yaşındaki Barrenetxea, bu sezonki 3. golünü kaydetti.
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Real Sociedad maçı 2-0 kazanırken golleri, Japon futbolcu Takefusa Kubo ve Ander Barrenetxea'dan kaydetti.
Karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Real Madrid'in defans oyuncusu Dani Carvajal takımını 10 kişi bıraktı.
La Liga'da 82 puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın 14 puan gerisinde kalan, son lig şampiyonu Real Madrid, bu sezon şampiyonluk yarışına erken veda etti.
Real Sociedad-Real Madrid 2-0 maç özeti
Ligin 34. haftasında, 14 Mayıs'ta oynanacak Katalan derbisinde deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak Barcelona, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Barcelona ayrıca, 13 Mayıs'ta sahasında Getafe'yi konuk edecek Real Madrid'in olası bir yenilgisinde derbi maçını beklemeden şampiyon olacak.
Diğer yandan Real Madrid, 6 Mayıs'ta Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşacak.
Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında da 9 Mayıs'ta sahasında Manchester City ile oynayacak.