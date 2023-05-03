La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Real Sociedad maçı 2-0 kazanırken golleri, Japon futbolcu Takefusa Kubo ve Ander Barrenetxea'dan kaydetti.

La Liga'da 82 puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın 14 puan gerisinde kalan, son lig şampiyonu Real Madrid, bu sezon şampiyonluk yarışına erken veda etti.

Ligin 34. haftasında, 14 Mayıs'ta oynanacak Katalan derbisinde deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak Barcelona, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Barcelona ayrıca, 13 Mayıs'ta sahasında Getafe'yi konuk edecek Real Madrid'in olası bir yenilgisinde derbi maçını beklemeden şampiyon olacak.