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Spor

ÖZET | Salernitana-Napoli: 0-2

İtalya Serie A Ligi'nin 19. haftasında Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 yendi. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:50 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Napoli'nin savunmacısı Di Lorenzo, bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Napoli'nin savunmacısı Di Lorenzo, bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İtalya Seria A'da 19. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Lider Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.


İtalya'nın Campania bölgesinin iki takımının mücadelesinde Napoli, 45+3. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.


  • Bölge derbisinde Salernitana'yı 2-0 yenen lider, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu sonuçla ligin ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Napoli, sadece 3 maçta (2 beraberlik, 1 yenilgi) puan kaybetti. Napoli, ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 14 gol yedi.

Ev sahibi Salernitana ise Napoli karşısında ligde bu sezonki 9. yenilgisini yaşarken, 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Bugün oynanan 19. haftanın bir diğer karşılaşmasında Hellas Verona, Lecce'yi 2-0 mağlup etti.


Salernitana-Napoli maç özeti izle





#İtalya Serie A
#Napoli
#Salernitana
15 dakika önce
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ÖZET | Salernitana-Napoli: 0-2
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