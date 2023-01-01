Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu Icardi için, "Ona söz vermiştim, sana asist yapacağım diye. İki maçtır o bana yapıyordu. Ben de üzerimdeki yükü attım, ona asist yaptım" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.