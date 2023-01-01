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Napoli'nin savunmacısı Di Lorenzo, bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
İtalya Seria A'da 19. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Lider Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya'nın Campania bölgesinin iki takımının mücadelesinde Napoli, 45+3. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Ev sahibi Salernitana ise Napoli karşısında ligde bu sezonki 9. yenilgisini yaşarken, 18 puanla 16. sırada yer aldı.
Bugün oynanan 19. haftanın bir diğer karşılaşmasında Hellas Verona, Lecce'yi 2-0 mağlup etti.