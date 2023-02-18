Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 33.dakikasında farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Mücadelede başka gol olmayınca Napoli, Sassuolo’yu 2-0 mağlup etti ve lig liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla puanını 62'ye çıkartan Napoli, en yakın takipçisi ve henüz bu haftaki maçını oynamamış olan Inter ile arasındaki puan farkını 18’e yükseltti.