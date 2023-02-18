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Spor

ÖZET | Sassuolo-Napoli: 0-2

İtalya Serie A'da lider Napoli, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:54 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kvaratskhelia, bu sezon Serie A'da forma giydiği 19 maçta 10 gol 11 asistlik performans sergiledi.

Kvaratskhelia, bu sezon Serie A'da forma giydiği 19 maçta 10 gol 11 asistlik performans sergiledi.

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 yendi.


Ligde şampiyonluğa oynayan lider Napoli, orta sıralardaki Sassuolo'ya konuk oldu. Mapei Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 12. dakikada Gürcü oyuncusu Kvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti.


Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 33.dakikasında farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Mücadelede başka gol olmayınca Napoli, Sassuolo’yu 2-0 mağlup etti ve lig liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla puanını 62'ye çıkartan Napoli, en yakın takipçisi ve henüz bu haftaki maçını oynamamış olan Inter ile arasındaki puan farkını 18’e yükseltti.


Napoli, bu akşamki galibiyetle ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı. Haftayı puansız kapatan Sassuolo ise 24 puanla 15. sırada kaldı.

Sassuolo kadrosundaki milli oyuncu Mert Müldür, yedek kulübesinde bulunmasına karşın bu maçta görev almadı.


Sassuolo-Napoli 0-2 maç özeti




#İtalya Serie A
#Napoli
#Sassuolo
1 saat önce
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ÖZET | Sassuolo-Napoli: 0-2
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