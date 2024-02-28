Panathinaikos iki golle kazandı.
Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi 25. haftasında sahasında Aris'i 2-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 3' Anastasios Bakasetas ve 52' Fotis Ioannidis (P) kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 55'e yükselten Panathinaikos 3. sıraya yükseldi.
Önümüzdeki hafta deplasmanda OFI ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇ SONUCU
PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇ SONUCU
PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇ ÖZETİ
PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇ ÖZETİ
YUNANİSTAN SÜPER LİGİ PUAN DURUMU
YUNANİSTAN SÜPER LİGİ PUAN DURUMU
#Panathinaikos
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#Yunanistan Süper Ligi
25 dakika önce