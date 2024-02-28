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Terimli Panathinaikos sahasında Aris'i mağlup etti |ÖZET

Yunanistan Süper Ligi 25. haftasında Panathinaikos sahasında Aris'i 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 3' Anastasios Bakasetas ve 52' Fotis Ioannidis (P) kaydetti. Panathinaikos - Aris maçının özetine ve Yunanistan Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:53 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:54 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Panathinaikos iki golle kazandı.
Panathinaikos iki golle kazandı.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi 25. haftasında sahasında Aris'i 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 3' Anastasios Bakasetas ve 52' Fotis Ioannidis (P) kaydetti.


Bu sonucun ardından puanını 55'e yükselten Panathinaikos 3. sıraya yükseldi.


Önümüzdeki hafta deplasmanda OFI ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇ SONUCU


PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇ ÖZETİ

Panathinaikos - Aris maçının özetini izlemek için


YUNANİSTAN SÜPER LİGİ PUAN DURUMU


#Panathinaikos
#Aris
#Yunanistan Süper Ligi
25 dakika önce
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