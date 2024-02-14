Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde deplasmanda PAOK’a konuk olacak. PAOK evinde Panathinaikos'a karşı oynadığı 45 maçın 24’ünden galip ayrıldı. Bu maçlarda 13 mağlubiyet alırken 8 beraberlik elde etti. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PAOK - PANATHİNAİKOS CANLI SKOR
PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
PAOK
42 Dominik Kotarski
16 Tomasz Kedziora
21 Rahman Baba
23 Joan Sastre
4 Konstantinos Koulierakis
8 Soualiho Meite
10 Thomas Murg
14 Andrija Zivkovic
27 Magomed Ozdoev
11 Taison
33 Mbwana Samatta
PANATHİNAİKOS
12 Yuri Lodygin
2 Georgios Vagiannidis
3 Juankar
20 Vitor Hugo
94 Samet Akaydin
6 Zeca
52 Tonny Vilhena
77 Benjamin Verbic
9 Andraz Sporar
10 Bernard
34 Sebastian Palacios