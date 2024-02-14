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Spor

Yunanistan Kupası yarı finalinde dev maç: Fatih Terim zorlu PAOK sınavında

Yunanistan Kupası yarı finalinde Fatih Terim’li Panathinaikos deplasmanda lig lideri PAOK ile karşılaşacak. 93. randevuya çıkacak olan iki takımın son karşılaşmasında PAOK evinde 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Panserraikos maçında 8 değişiklik yaparak oynattığı futbolla beğenileri kazanan Fatih Terim’in bu maçta nasıl bir ilk 11’le çıkacağı merak konusu. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

09:46 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yunanistan Kupası yarı finalinde Fatih Terim’li Panathinaikos deplasmanda lig lideri PAOK ile karşılaşacak.
Yunanistan Kupası yarı finalinde Fatih Terim’li Panathinaikos deplasmanda lig lideri PAOK ile karşılaşacak.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde deplasmanda PAOK’a konuk olacak. PAOK evinde Panathinaikos'a karşı oynadığı 45 maçın 24’ünden galip ayrıldı. Bu maçlarda 13 mağlubiyet alırken 8 beraberlik elde etti. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Kupası yarı finali PAOK - Panathinaikos maçı
bu akşam saat 20.30
’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PAOK - PANATHİNAİKOS CANLI SKOR

PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PAOK

42 Dominik Kotarski

16 Tomasz Kedziora

21 Rahman Baba

23 Joan Sastre

4 Konstantinos Koulierakis

8 Soualiho Meite

10 Thomas Murg

14 Andrija Zivkovic

27 Magomed Ozdoev

11 Taison

33 Mbwana Samatta

PANATHİNAİKOS

12 Yuri Lodygin

2 Georgios Vagiannidis

3 Juankar

20 Vitor Hugo

94 Samet Akaydin

6 Zeca

52 Tonny Vilhena

77 Benjamin Verbic

9 Andraz Sporar

10 Bernard

34 Sebastian Palacios



#PAOK
#Panathinaikos
#Yunanistan Kupası
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