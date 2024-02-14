Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde deplasmanda PAOK’a konuk olacak. PAOK evinde Panathinaikos'a karşı oynadığı 45 maçın 24’ünden galip ayrıldı. Bu maçlarda 13 mağlubiyet alırken 8 beraberlik elde etti. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.