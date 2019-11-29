UEFA AVRUPA LİGİ

Pellegrini'nin kafasını yaran 2 holigan gözaltına alındı

Medipol Başakşehir ile Roma takımlarının karşılaştığı maçta sahaya yabancı madde atarak, futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açan iki kişi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Tribünden atılan cisim nedeniyle Pellegrini'nin kafasında kanama meydana geldi.

Tribünden atılan cisim nedeniyle Pellegrini'nin kafasında kanama meydana geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç sırasında, güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı madde, Roma takımının oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet etti.

Pellegrini hafif yaralanırken sahaya yabancı maddeyi attığı belirlenen Y.Y (37) ile M.A (32) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Y.Y'nin "kasten yaralama" ve "sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Pellegrini, kan bulaşan formasını değiştirmek zorunda kaldı.
Pellegrini, kan bulaşan formasını değiştirmek zorunda kaldı.
İHA

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