Pellegrini'nin kafasını yaran 2 holigan gözaltına alındı

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç sırasında, güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı madde, Roma takımının oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet etti.

Pellegrini hafif yaralanırken sahaya yabancı maddeyi attığı belirlenen Y.Y (37) ile M.A (32) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Y.Y'nin "kasten yaralama" ve "sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.