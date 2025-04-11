PFDK Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un cezasını duyurdu

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 2 milyon, Beşiktaş'a 930 bin, Fenerbahçe'ye 168 bin, Kasımpaşa'ya 525 bin, Bellona Kayserispor'a 300 bin ve Net Global Sivasspor'a da 120 bin lira para cezasına hükmetti.