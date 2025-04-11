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PFDK Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un cezasını duyurdu

PFDK Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un cezasını duyurdu

11:4211/04/2025, Cuma
AA
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Tayyip Talha Sanuç hem kupada hem de ligde üst üste kırmızı kart görmüştü.
Tayyip Talha Sanuç hem kupada hem de ligde üst üste kırmızı kart görmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararlarını duyurdu. Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç 1 maç ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.


TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 2 milyon, Beşiktaş'a 930 bin, Fenerbahçe'ye 168 bin, Kasımpaşa'ya 525 bin, Bellona Kayserispor'a 300 bin ve Net Global Sivasspor'a da 120 bin lira para cezasına hükmetti.


Disiplin kurulu, Beşiktaş futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'a ciddi faulü sebebiyle 1 maç ceza verirken, Bellona Kayserispor forması giyen isimlerden Gökhan Sazdağı'na 1 maçtan men, Onurcan Piri'ye ise 1 maçtan men ve 29 bin 250 lira ceza verdi.


PFDK, Trabzonspor yöneticisi Taner Fikret Saral'ı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 1 milyon 500 bin lira cezasına çarptırdı.



#PFDK
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