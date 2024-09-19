PFDK'dan Edin Visca'ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş maçında Rafa Silva'ya müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Edin Visca'ya 2 maç ceza verildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verirken üç futbolcuya 2 maç men cezası verdi.
PFDK'nın aldığı karara göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 990 bin, Adana Demirspor'u 300 bin ve Gaziantep FK'yi 40 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.
5. hafta kırmızı kart gören Trabzonsporlu Edin Visca, RAMS Başakşehir'in futbolcusu Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nin oyuncusu Fredy'ye rakiplerine yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2'şer müsabakadan men cezası verildi.