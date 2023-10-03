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Spor

PFDK'dan Trabzonspor'a ret

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor’un, Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy’nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.

15:21 . 3/10/2023 Salı
AA
Batista Mendy'nin gördüğü kırmızı kart tartışmalara neden olmuştu.

Batista Mendy'nin gördüğü kırmızı kart tartışmalara neden olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verirken, Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'ye verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti.


TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulayarak satmasından dolayı İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.


PFDK'nin, Süper Lig'de Pendikspor ile oynanan maçta Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'nin görmüş olduğu ikinci sarı kart ile devamında verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi, somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddettiği kaydedildi.




#Trabzonspor
#Batista Mendy
#Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
20 dakika önce
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