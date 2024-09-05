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Spor

Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Portekiz evinde Hırvatistan’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılığını Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan yapacak. Portekiz ve Hırvatistan 9. kez karşı karşıya gelecek. 39 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bu maçta ilk 11 çıkması bekleniyor. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Portekiz - Hırvatistan maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

10:46 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:48 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Portekiz - Hırvatistan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup
Portekiz - Hırvatistan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup
Portekiz ve Hırvatistan
A Ligi 1. Grup açılış maçında karşılaşıyor. Portekiz’e karşı sadece hazırlık maçında bir kere galip gelen Hırvatistan bu akşam galibiyet alarak bir ilke imza atmak istiyor. 8 resmi karşılaşmanın 6’sını kaybeden Hırvatlar 1 kere ise berabere kaldı. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar.

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Portekiz - Hırvatistan maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN CANLI İZLE

Portekiz - Hırvatistan maçını canlı izlemek için

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN CANLI SKOR

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PORTEKİZ

22 Diogo Costa

3 Pepe

4 Ruben Dias

19 Nuno Mendes

20 Joao Cancelo

6 Joao Palhinha

8 Bruno Fernandes

10 Bernardo Silva

23 Vitinha

7 Cristiano Ronaldo

17 Rafael Leao

HIRVATİSTAN

1 Dominik Livakovic

2 Josip Stanisic

3 Marin Pongracic

4 Josko Gvardiol

6 Josip Sutalo

8 Mateo Kovacic

10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic

15 Mario Pasalic

25 Luka Sucic

9 Andrej Kramaric

HALİL UMUT MELERE KRİTİK GÖREV

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.



#Portekiz
#Hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi
1 saat önce
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