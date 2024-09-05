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PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
PORTEKİZ
22 Diogo Costa
3 Pepe
4 Ruben Dias
19 Nuno Mendes
20 Joao Cancelo
6 Joao Palhinha
8 Bruno Fernandes
10 Bernardo Silva
23 Vitinha
7 Cristiano Ronaldo
17 Rafael Leao
HIRVATİSTAN
1 Dominik Livakovic
2 Josip Stanisic
3 Marin Pongracic
4 Josko Gvardiol
6 Josip Sutalo
8 Mateo Kovacic
10 Luka Modric
11 Marcelo Brozovic
15 Mario Pasalic
25 Luka Sucic
9 Andrej Kramaric
HALİL UMUT MELERE KRİTİK GÖREV
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.
Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.