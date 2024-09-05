Her sene France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım başladı. 30 futbolcunun aday olduğu Ballon d'Or ödülüne milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’da dahil oldu. Dünyaca ünlü iki yıldız Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2003'ten beri ilk kez aday gösterilmedi. Peki, 2024 Ballon d'Or'a hangi futbolcular aday oldu, ödül töreni ne zaman? İşte detaylar.