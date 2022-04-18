Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Premier Ligde dramatik olay Gözyaşlarına boğuldu
FUTBOL FUTBOL

Premier Lig'de dramatik olay: Gözyaşlarına boğuldu

Burnley forması giyen Ashley Westwood, West Ham United maçında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Westwood'un sakatlanmasına sebebiyet veren Nikola Vlasic de rakibi için büyük üzüntü yaşadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Ligde dramatik olay: Gözyaşlarına boğuldu
Vlasic dizleri üzerine çöküp ağladı.

Premier Lig'de West Ham United'ın sahasında Burnley'i konuk ettiği maçta dramatik bir olay yaşandı.

Ev sahibi ekibin formasını giyen Nikola Vlasic, girdiği ikili mücadele sonrası kontrolsüz bir şekilde Ashley Westwood'un üzerine düştü ve rakibinin ciddi şekilde sakatlanmasına neden oldu.

Ayak bileğinden sakatlanan Westwood acılar içerisinde yerde kalırken, sağlık görevlileri hemen sahaya girerek 32 yaşındaki oyuncuya müdahalede bulundu.

Bu sırada rakibinin sakatlığının ciddiyetini fark eden Nikola Vlasic de büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Hırvat futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Oyuna devam edemeyen Ashley Westwood, taraftarların alkışları eşliğinde kenara alındı.

Hastaneye kaldırılan İngiliz futbolcunun iyi olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Rincon'u sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı
SPOR
Rincon'u sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı


Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

​Türk halkı resmi ve dini nikahı gerekli görüyor.
Bugün geliyor

Bugün geliyor

​Meteoroloji tüm vatandaşları uyardı: Dikkatli olun.
Fanatik Yehudiler rahat durmuyor: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksaya baskın düzenlediler

Üç ayda 33 oldu: Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi var.

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.