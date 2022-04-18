Premier Lig'de dramatik olay: Gözyaşlarına boğuldu

Premier Lig'de West Ham United'ın sahasında Burnley'i konuk ettiği maçta dramatik bir olay yaşandı.

Ev sahibi ekibin formasını giyen Nikola Vlasic, girdiği ikili mücadele sonrası kontrolsüz bir şekilde Ashley Westwood'un üzerine düştü ve rakibinin ciddi şekilde sakatlanmasına neden oldu.

Ayak bileğinden sakatlanan Westwood acılar içerisinde yerde kalırken, sağlık görevlileri hemen sahaya girerek 32 yaşındaki oyuncuya müdahalede bulundu.

Bu sırada rakibinin sakatlığının ciddiyetini fark eden Nikola Vlasic de büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Hırvat futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Oyuna devam edemeyen Ashley Westwood, taraftarların alkışları eşliğinde kenara alındı.

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Hastaneye kaldırılan İngiliz futbolcunun iyi olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

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