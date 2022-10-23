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Premier Lig'de ilginç maç: 21 şut attıkları maçta farklı yenildiler

İngiltere Premier Lig'de bugün ilginç bir maç oynandı. Wolves, Leicester City'e evinde 4-0 yenildi. Karşılaşmada Wolves etkili oynadığı karşılaşmada tam 21 şut atmasına rağmen gol atamadı. Konuk ekip ise 5 şut attığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Premier Ligde ilginç maç: 21 şut attıkları maçta farklı yenildiler
Barnes'in gol sevinci.

Leicester City, Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison ve Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 4-0 yendi.

Karşılaşmada Wolves etkili oynadığı karşılaşmada tam 21 şut atmasına rağmen gol atamadı. Konuk ekip ise 5 şut attığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

  • Bu sonuçların ardından Aston Villa 12 puanla 14'üncülüğe, Leicester City ise 11 puanla 16'ncılığa yükseldi.
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