Premier Lig'de ilginç maç: 21 şut attıkları maçta farklı yenildiler

Leicester City, Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison ve Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 4-0 yendi.
Karşılaşmada Wolves etkili oynadığı karşılaşmada tam 21 şut atmasına rağmen gol atamadı. Konuk ekip ise 5 şut attığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.
- Bu sonuçların ardından Aston Villa 12 puanla 14'üncülüğe, Leicester City ise 11 puanla 16'ncılığa yükseldi.
Wolves, 21 şut attığı maçta, 5 şut atan Leicester'a 4-0 yenildi 🤔 pic.twitter.com/2uPyqOVtUu
Wolves, 21 şut attığı maçta, 5 şut atan Leicester'a 4-0 yenildi 🤔 pic.twitter.com/2uPyqOVtUu— SPOR (@yenisafakspor) October 23, 2022