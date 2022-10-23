Premier Lig'de ilginç maç: 21 şut attıkları maçta farklı yenildiler İngiltere Premier Lig'de bugün ilginç bir maç oynandı. Wolves, Leicester City'e evinde 4-0 yenildi. Karşılaşmada Wolves etkili oynadığı karşılaşmada tam 21 şut atmasına rağmen gol atamadı. Konuk ekip ise 5 şut attığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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