Premier Lig'de tarihi fark: 8-0

Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Sheffield United’ı 8-0 mağlup etti.

Ligin 6’ncı haftasında Sheffield United, Bramall Lane’de Newcastle United’ı ağırladı. Konuk ekip karşılaşmadan 21’inci dakikada Sean Longstaff, 31’inci dakikada Daniel Burn, 35’inci dakikada Sven Botman, 56’ncı dakikada Callum Wilson, 61’inci dakikada Anthony Gordon, 68’inci dakikada Miguel Almiron, 73’üncü dakikada Bruno Guimaraes ve 87’inci dakikada Alexander Isak’ın golleriyle 8-0 galip ayrıldı.

Newcastle bu galibiyetle puanını 9’a yükseltirken, ligde sadece bir beraberliği bulunan Sheffield United, 1 puanla son sırada kaldı.