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Spor

Premier Lig'de tarihi fark: 8-0

İngiltere Premier Lig’in 6’ncı haftasında Newcastle United, deplasmanda Sheffield United’ı 8-0 mağlup etti.

11:08 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Newcastle tarihe geçen bir maça imza attı.

Newcastle tarihe geçen bir maça imza attı.

Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Sheffield United’ı 8-0 mağlup etti.


Ligin 6’ncı haftasında Sheffield United, Bramall Lane’de Newcastle United’ı ağırladı. Konuk ekip karşılaşmadan 21’inci dakikada Sean Longstaff, 31’inci dakikada Daniel Burn, 35’inci dakikada Sven Botman, 56’ncı dakikada Callum Wilson, 61’inci dakikada Anthony Gordon, 68’inci dakikada Miguel Almiron, 73’üncü dakikada Bruno Guimaraes ve 87’inci dakikada Alexander Isak’ın golleriyle 8-0 galip ayrıldı.


Newcastle bu galibiyetle puanını 9’a yükseltirken, ligde sadece bir beraberliği bulunan Sheffield United, 1 puanla son sırada kaldı.








#Newcastle United
#Sheffield United
#Gol
#Tarihi fark
31 dakika önce
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