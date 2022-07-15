Spor PSGde hedef Scamacca
TRANSFER

PSG'de hedef Scamacca

Forvet arayışlarını sürdüren Paris Saint Germain, Gianluca Scamacca için Sassuolo'nun kapısını çaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PSGde hedef Scamacca
İtalyan santrforun piyasa değeri 30 milyon Euro.

Luis Campos'un sportif direktörlüğe geldikten sonra ilk hamlesi, Lille'de beraber çalıştıkları teknik direktör Christophe Galtier olmuştu. Transferde de çabuk adımlar atmak isteyen Campos, Vitinha transferini tamamladıktan sonra hedef tahtasına Scamacca'yı koydu.

35 milyon Euro reddedildi

Foot Mercato'nun haberine göre Paris ekibi, Scamacca için yaptığı ilk teklifin 35 milyon Euro olduğunu ve reddedildiğini yazarken, Sassuolo'nun beklentisinin ise 50 milyon Euro olduğunu okuyucularına aktardı.

'West Ham da peşinde'

Diğer taraftan Sassuolo başkanı Giovanni Carnevali de Fransız kulübün 23 yaşındaki santrfor için teklif yaptığını doğrularken, "West Ham United da oyuncuya talip, yaklaşık 40 milyon Euro teklif ettiler fakat onu satmak zorunda değiliz. Henüz kimseyle bir anlaşma yok" açıklamasını yaptı.

  • İtalyan santrfor, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 38 maçta 16 gol atarken 1 asist yaptı.

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