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Spor

PSG'de Mbappe zirvesi: Takımda kalacak mı?

Paris Saint Germain'le kontratını yenilemeyeceğini açıklayan Kylian Mbappe'nin yarın kulüple geleceğiyle ilgili bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

21:43 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kylian Mbappe ile Real Madrid yakından ilgileniyor

Kylian Mbappe ile Real Madrid yakından ilgileniyor

Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'le kontratının son yılına giren Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki günlerde verebilir.

Marca'da yer alan haberde Fransız yıldızın kulüple yarın bir görüşme gerçekleştireceği ve transfer durumuna ilişkin bir çözüm üretmeye çalışacağı belirtildi.

Haberde bu görüşmenin ardından çıkacak sonuca göre Real Madrid'in Mbappe için harekete geçebileceği ifade edildi.

PSG isteklerini kabul edecek

PSG ile kontratının son yılına giren Mbappe ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerde Fransız yıldızın isteklerinin kabul edilebileceği aktarıldı.

Buna göre Mbappe'nin iki ve üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı ancak bunun sadece kağıt üstünde olacağı ve gelecek sezon Real Madrid'e transferi için sözlü bir taahhüt içereceği kaydedildi.

Fransa'daki kurallar gereği yeni sözleşmede serbest kalma maddesi olmayacağı ifade edildi. Ek olarak Real Madrid'in geçen yazın aksine Mbappe'nin takımdan ayrılma durumunu netleştirmeden teklif yapmayacağına dikkat çekildi.

Paris Saint Germain'le bu sezon Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşayan Kylian Mbappe, 43 maçta forma giyerken 41 gol ve 10 asist kaydetmişti.



#Transfer
#Kylian Mbappe
#PSG
#​​​​​​​Real Madrid
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