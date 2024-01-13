Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz"

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım"