Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Milan forması giyen Boşnak orta saha Rade Krunic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığını duyurdu.
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz"
Fenerbahçe'nin Rade Krunic paylaşımı:
Rade Krunic'in ilk açıklamaları:
"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım"
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla toplamda 14 maça çıkıp skor katkısı vermedi.