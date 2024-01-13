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Spor

Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Boşnak orta saha Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 30 yaşındaki orta saha sarı-lacivertlilerde 33 numaralı formayı terletecek.

19:36 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:49 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Rade Krunic, çubuklu formayı giydi.
Rade Krunic, çubuklu formayı giydi.

Fenerbahçe, Milan forması giyen Boşnak orta saha Rade Krunic'i kadrosuna kattığını açıkladı.


Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığını duyurdu.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz"


Fenerbahçe'nin Rade Krunic paylaşımı:

Krunic 33 numaralı formayı giyecek.

Rade Krunic'in ilk açıklamaları:

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım"

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla toplamda 14 maça çıkıp skor katkısı vermedi.




#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Transfer
11 saat önce
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