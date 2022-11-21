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Rangers'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi

İskoçya ekibi Rangers, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Rangersta kötü sonuçlar sonrası Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı!
Giovanni van Bronckhorst

İskoçya ekibi Rangers'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

"Ne yazık ki son aylardaki kötü sonuçlar..."

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayırıldığını doğruluyoruz. Ne yazık ki son aylardaki sonuçlar ve performanslar beklentileri karşılamadı ve yönetim kurulu bugün onun sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi. Yeni teknik direktör arayışları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kasım 2021'de görevi devralan Hollandalı teknik adam, takımını UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve geçen sezon İskoç Kupası'nı kaldırdı.

Futbolculuk döneminde Hollanda'nın Feyenoord, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Arsenal takımlarında top koşturan Van Bronckhorst, 1998-2001 yıllarında Rangers forması giymişti.

  • Teknik direktörlüğe Feyenoord'da başlayan ve 2016-2017 sezonunda takımını lig şampiyonluğuna ulaştıran Hollandalı çalıştırıcı, daha önce Çin'in Guangzhou City ekibinde görev yapmıştı.

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