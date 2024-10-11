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Rashica'nın sırrı iş ahlakı

Rashica'nın sırrı iş ahlakı

09:5711/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Milot Rashica'nın Beşiktaş ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milot Rashica'nın Beşiktaş ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milat Rashka, istikrarlı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Galatasaray ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu; disiplinli, fedakar, sorun çıkarmayan ve iş ahlakına bağlı karakteri ile öne çıkıyor.

Sezona çok iyi bir giriş yapan Beşiktaş, son haftalarda kısmen düşüşler yaşıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sezon başında ortaya koyduğu en büyük fark, kadro istikrarını sağlamış olmasıydı. Ancak maç sayısının fazlalığından dolayı kısa sürede kadroda farklılıklar ortaya çıktı. Bazı futbolcularda düşüşler yaşansa da Beşiktaş'ta istikrarını koruyan oyunculardan biri Milot Rashica oldu. Hollandalı teknik adamın bu sezon 1 maç dışında hiç vazgeçemediği ve sürekli ilk 11'de forma verdiği Kosovalı futbolcu, takıma olan uyumu ve aidiyetiyle de dikkat çekiyor.


2 sezon önce kiralık oynadığı Galatasaray'da şampiyonluk yaşadıktan sonra Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Norwich City'den bonservisiyle transfer ettiği Rashica, geçen sezon da kötü görünen takımın iyi oyuncularından biriydi. Van Bronckhorst, bu sezonda formayı alan ve bir daha bırakmayan 28 yaşındaki futbolcuyu rotasyon ve dinlendirme amacıyla sadece Gaziantep deplasmanında yedek bıraktı.

Rashica idmanlarda sıkı çalışıyor.

Çok özverili

Forma giydiği 12 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Rashica, arkasında oynayan Svensson ve yanında oynayan Rafa Silva ile uyumlu bir performans sergiliyor. Ülkesi Kosova'da çok sevilen bir isim olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 57 kez giydiği Kosova Milli Takımı formasıyla 12 gol kaydetti.


Geçtiğimiz günlerde Kosova'da yayın yapan Radio Urban'a konuşan gazeteci Jon Ajeti de iş ahlakının Rashica'nın zaman içerisindeki gelişimini hayranlıkla izlediğini dile getirmişti. Kariyerinin zirvesinde olduğu düşünülen yıldız futbolcunun disiplinli, fedakar, sorun çıkarmayan ve iş ahlakına bağlı karakteri öne çıkıyor. Kariyerinde ufak bir futbol liginden Avrupa'nın en üst seviye futbol ortamına yükselmeyi başaran Rashica, siyah-beyazlı taraftarlarca da her zaman takdir ediliyor.








#Beşiktaş
#Milot Rashica
#Süper Lig
#Giovanni van Bronckhorst

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