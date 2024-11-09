İspanya LaLiga 13. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Osasuna'yı 4-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 34, 61, 69. dakikada Vinicius Jr (3) ve 42. dakikada Bellingham kaydetti. Arda Güler maçın 75. dakikasında oyuna dahil oldu. Real Madrid - Osasuna maçının özetine ve LaLiga puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, İspanya LaLiga 13. hafta karşılaşmasında Osasuna ile karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Madrid, 4-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 34, 61, 69. dakikada Vinicius Jr (3) ve 42. dakikada Bellingham attı.
Milli oyuncumuz Arda Güler maçın 75. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 27'ye yükselterek ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Osasuna ise 21 puanla 5. sıraya geriledi.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇ SONUCU
Real Madrid'de Osasuna ile oynanan karşılaşmada Rodrygo 20. dakikada, Militao 30. dakikada ve Lucas Vazquez 46. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
İngiliz orta saha Jude Bellingham, 175 gündür (14 maç) gol sevinci yaşayamamıştı. Yıldız isim, Osasuna maçında fileleri havalandırarak bu sezon ilk kez golle tanıştı.