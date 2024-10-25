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İspanya La Liga 11. haftasında 'El Clasico' heyecanı: Ezeli rakiplerin 220. randevusu

İspanya La Liga 11. haftasında 'El Clasico' heyecanı: Ezeli rakiplerin 220. randevusu

14:2325/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İspanya liginin (LaLiga) 11. haftasında yarın "El Clasico" heyecanı yaşanacak.
İspanya liginin (LaLiga) 11. haftasında yarın "El Clasico" heyecanı yaşanacak.

İspanya La Liga 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Real Madrid 26 Ekim Cumartesi günü evinde Barcelona’yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Barcelona'ya rakip olduğu son dört resmi maçı kazanan Real Madrid, ligde 24 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid'e rakip olduğu son 14 resmi maçın 10'unu kaybeden Barcelona ise 27 puanla ligde lider konumda. Milli futbolcu Arda Güler’in kritik maçta görev alıp almayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte soruların yanıtları.

İspanya liginin (LaLiga) 11. haftasında yarın "El Clasico" heyecanı yaşanacak. Şampiyonluğun iki önemli adayının karşılaşacağı mücadelede Real Madrid, Barcelona'yı TSİ 22.00'de Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırlayacak. Barcelona maçtan galip gelmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkaracak. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler oynayacak mı? İşte maça dair tüm bilgi ve detaylar.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT
ve
S SPORT
PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

3 Eder Militao

22 Antonio Rüdiger

23 Ferland Mendy

5 Jude Bellingham

8 Federico Valverde

10 Luka Modric

17 Lucas Vazquez

7 Junior Vinicius

9 Kylian Mbappe

11 Rodrygo

BARCELONA

13 Ignacio Pena

2 Pau Cubarsi

3 Alejandro Balde

5 Inigo Martinez

23 Jules Kounde

8 Pedri

16 Fermin Lopez

17 Marc Casado

9 Robert Lewandowski

11 Raphinha

19 Lamine Yamal

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Barcelona'ya rakip olduğu son dört resmi maçı kazanan Real Madrid, bu rekabetin son 59 senesinde sadece bir kez beş karşılaşmalık galibiyet serisi yakaladı (2020-2022).

> Real Madrid'e rakip olduğu son 14 resmi maçın 10'unu kaybeden Barcelona (4G), daha önceki 39 karşılaşmada bu sayıda mağlubiyet yaşamıştı (19G 10B 10M).

> La Liga deplasmanlarındaki son 42 maçını kaybetmeyen Real Madrid (31G 11B), lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Barcelona'nın (Nisan 2017-Mayıs 2018) rekoruna ortak olmak için sahaya çıkacak.

> Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon 10+ golde katkısı bulunan dokuz oyuncunun üçü Barcelona formasını terletiyor: Robert Lewandowski (12 gol & 2 asist), Lamine Yamal (4 gol & 6 asist) & Raphinha (5 gol & 5 asist).

> Barcelona'ya rakip olduğu son dört resmi maçta yedi golde payı bulunan Vinicius Junior'un (5 gol & 2 asist), profesyonel kariyerinde ağlarını Katalan ekibinden (7) daha fazla havalandırdığı tek rakibi Valencia (8).

REAL MADRİD - BARCELONA CANLI SKOR

İSPANYA LA LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI






#Real Madrid
#Barcelona
#İspanya La Liga

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