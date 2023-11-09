Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nda yer alan Real Madrid kendi sahasında Portekiz’in Braga takımını 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla İspanyol ekibi grupta 4. galibiyetini aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Real Madrid’de maç kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ancak Carlo Ancelotti yine kendisini oyuna almadı.