Arda Güler süre almadı.
Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nda yer alan Real Madrid kendi sahasında Portekiz’in Braga takımını 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla İspanyol ekibi grupta 4. galibiyetini aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Real Madrid’de maç kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ancak Carlo Ancelotti yine kendisini oyuna almadı.
Braga takımında forma giyen Türk futbolcu Serdar Saatçi aynı şekilde maça yedek kulübesinde başladı ancak forma giymedi.
Braga’da 6. dakikada Alvaro Djalo’nun kullandığı penaltıyı kaleci Andriy Lunini kurtarırken, Real Madrid’i galibiyete getiren golleri 27. dakikada Brahim Diaz, 58’de Vinicius Junior ve 61’de Rodrygo attı.
Real Madrid bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.