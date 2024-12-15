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Real Madrid-Rayo Vallecano: 3-3 (Arda Güler 2 asistle oynadı - ÖZET)

Real Madrid-Rayo Vallecano: 3-3 (Arda Güler 2 asistle oynadı - ÖZET)

Haber Merkezi
09:3415/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Real Madrid'in deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldığı maçta, Arda Güler 2 asistle oynadı.
Real Madrid'in deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldığı maçta, Arda Güler 2 asistle oynadı.

İspanya LaLiga'da Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bıraktırdı. Real Madrid-Rayo Vallecano maçının özetini ve Arda Güler'in asistlerini izlemek için tıklayınız.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Rayo Vallecano 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Khalid Abdul Mumin ile 2-0 öne geçti.


Real Madrid geriden geldi

Real Madrid, Federico Valverde (Dk. 39) ve Jude Bellingham (Dk. 45) ile 6 dakikada rakibine iki golle karşılık verdi ve ilk yarı 2-2'lik skorla sona erdi. İkinci yarıda Rodrygo ile 56. dakikada bu kez Real Madrid öne geçen taraf olsa da 64. dakikada Rayo Vallecano'dan İsi Palazon'un golü karşılaşmanın skorunu belirledi.


Arda Güler iki asist yaptı

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler 79. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı. Güler, Real Madrid'in birinci ve üçüncü gollerinin de asistini yaptı.



Arda Güler'in Rayo Vallecano karşısında birinci asisti



Arda Güler'in Rayo Vallecano karşısında ikinci asisti



Bu arada, eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yedek başlattığı Vinicius, 63. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girerken, hakeme itirazdan sarı kart gören Brezilyalı yıldız oyuncu gelecek hafta Sevilla'ya karşı oynanacak maçta kart cezalısı durumuna düştü.


Ligde halen bir maçı eksik olan Real Madrid, derbideki puan kaybıyla 37 puanla ikinci sırada kaldı. Rayo Vallecano ise 20 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.





Real Madrid-Rayo Vallecano maç özeti izle




#Real Madrid
#Arda Güler
#Rayo Vallecano

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