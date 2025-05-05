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Recep Ergin Avrupa şampiyonu

Recep Ergin Avrupa şampiyonu

16:015/05/2025, Pazartesi
IHA
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Recep Ergin madalyasını aldı.
Recep Ergin madalyasını aldı.

Balıkesirli Recep Ergin, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda şampiyon oldu.

30 ülkeden 529 judocunun katılımıyla İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Balıkesirli Recep Ergin şampiyon oldu. 100 kiloda mücadele eden Ergin, ilk turu bay geçerek şampiyonaya son 16 turundan başladı.


Recep Ergin, son 16 turunda Romanyalı David Tugui’yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Ramazan Ahmadov’u, yarı finalde ise Brezilyalı Gabriel Dos Santos’u mağlup etmeyi başaran Ergin, adını finale yazdırdı. Ergin’in finaldeki rakibi, yarı finalde Özbekistanlı Fazliddin Rafikov’u mağlup eden Japonyalı Gai Hatakeyama oldu. Kıran kırana geçen mücadele sonunda Gai Hatakeyama’yı mağlup eden Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu.


Başkan Burç Özoğuz, "Sporcumuz Recep Ergün ile Avrupa şampiyonluğuna uzandık. Burası şampiyonların yeri. Şampiyonlar yetiştirmeye, adımızı dış ülkelerde duyurmaya ve nice başarılar kazanmaya devam edeceğiz. Sporcumuz Recep Ergin’le gurur duyuyoruz" dedi.






#Gençler Avrupa Judo Kupası
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