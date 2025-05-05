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Aybars Ali Akpınar, Türkiye Judo Şampiyonası’nda ikinci oldu

Aybars Ali Akpınar, Türkiye Judo Şampiyonası’nda ikinci oldu

11:105/05/2025, Pazartesi
IHA
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Aybars Ali Akpınar, Türkiye Judo Şampiyonası’nda ikinci oldu
Aybars Ali Akpınar, Türkiye Judo Şampiyonası’nda ikinci oldu

Bilecikli genç yetenek Aybars Ali Akpınar, Türkiye Judo Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Amasya’da düzenlenen Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda, 60 kilogram kategorisinde yarışan Aybars Ali Akpınar, Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, kendisinden büyük rakipleriyle mücadele ederek kürsüye çıkmayı başardı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sporcumuzun kendinden büyük sporcularla yarışarak kürsüde yer alması ayrı bir gurur vesilesi oldu. Sporcumuzu ve antrenörümüz Mustafa Akpınar’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

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