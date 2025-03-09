Rıza Çalımbay 643 gün sonra Sivasspor'a geri döndü

Sivasspor’da en son 2022-2023 sezonunda 6 Haziran 2023’te 1-1 sona eren Kayserispor maçında takımın başında yer alan Çalımbay, bu karşılaşmanın ardından görevini bırakmıştı. Çalımbay, bu tarihten bugüne kadar tam 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda kırmızı-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.