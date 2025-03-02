Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

15:352/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rizespor ligde 8. sırada yer alıyor.
Rizespor ligde 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi Ghezzal, Sowe ve Olawoyin'in golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Çaykur Rizespor evinde Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 46'da Rachid Ghezzal, 71'de Ali Sowe ve 85'te Ibrahim Olawoyin kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un tek golü ise 65. dakikada Andraz Sporar'dan geldi.


Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltirken Corendon Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.


RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN




#Süper Lig
#Rizespor
#Alanyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa İftar saati 2025: Bursa'da bugün iftar saat kaçta? 2 Mart Bursa İmsakiye