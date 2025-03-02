Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi Ghezzal, Sowe ve Olawoyin'in golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Çaykur Rizespor evinde Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 46'da Rachid Ghezzal, 71'de Ali Sowe ve 85'te Ibrahim Olawoyin kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un tek golü ise 65. dakikada Andraz Sporar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltirken Corendon Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.