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Rizespor'dan kaleye takviye

Rizespor'dan kaleye takviye

16:518/02/2025, Cumartesi
IHA
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Efe Doğan Çaykur Rizespor'da ilk idmanına çıktı.
Efe Doğan Çaykur Rizespor'da ilk idmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Riespor, Bucaspor 1928’den Efe Doğan’ı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928’in kalecilerinden Efe Doğan'ı renklerine bağladı.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Bucaspor 1928’den kaleci Efe Doğan ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladı. İzmir ekibi ile yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçen genç kaleci, kendisini 4.5 yıllığına Çaykur Rizespor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Efe Doğan’a ’Hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.






#Çaykur Rizespor
#Efe Doğan
#Bucaspor

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