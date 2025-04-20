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Rizesporlu Emrecan idmanda sakatlandı

Rizesporlu Emrecan idmanda sakatlandı

14:3620/04/2025, Pazar
AA
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Emrecan Bulut bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 1 gol attı.
Emrecan Bulut bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 1 gol attı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un ön üst adale kasından sakatlandığı duyuruldu.

Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut, ön üst adale kasından sakatlandı.


Kulüp sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığını belirtti.


Muayene edilen futbolcuya tetkikler yapıldığını aktaran Türüt, "Ön üst adale kasında grade 1 strain tespit edilmiş olup yeniden sahalara geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.





#Süper Lig
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