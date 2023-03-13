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Spor

Mourinho'yu yıkan yenilgi

Serie A'nın 26. haftasında Roma, sahasında Sassuolo'yu ağırladı. Gol düellosuna sahne olan maç konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Roma-Sassuolo maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:41 . 13/03/2023 Monday
AA
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho büyük üzüntü yaşadı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho büyük üzüntü yaşadı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A ) üst sıralarda yer alarak gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefindeki Roma, sahasında ağırladığı Sassuolo'ya 4-3 yenildi.


Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri, 13 ve 18. dakikada Lauriente, 45+4. dakikada Berardi ve 75. dakikada Pinamonti atarken, Roma'nın gollerini de 26. dakikada Zalewski, 50. dakikada Dybala, 90+4. dakikada Wijnaldum kaydetti.


Roma bu mağlubiyetle, Inter ve Lazio'nun puan kaybettiği haftada ligde ikinci sıraya yükselme şansını da kullanamadı.


Ligde bu sezon 7. mağlubiyetini alan Roma, 47 puanla 5. sırada kaldı. Bu arada, sarı-kırmızılı başkent ekibi Serie A'da son 3 haftada 2. kez sahadan yenik ayrıldı.


Sassuolo ise puanını 33'e çıkarttı ve 13. sırada yer aldı.


Roma-Sassuolo maç özeti:







#Roma
#Sassuolo
#Serie A
19 minutes ago
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Mourinho'yu yıkan yenilgi
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