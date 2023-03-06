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Spor

ÖZET | Roma-Juventus: 1-0

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yendi. Mücadelede Juventuslu futbolcu Moise Kean, oyuna girdikten 1 dakika sonra rakibi Juan Cuadrado'ya tekme attı ve kırmızı kart gördü. Roma-Juventus maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

09:33 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Roma-Juventus maçından bir kare

Roma-Juventus maçından bir kare

Haftanın maçında Roma ile Juventus, Roma Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Gianluca Mancini'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Juventus, bazı gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi ve Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Moise Kean tekme attı

Bu arada, Juventus'ta 89. dakikada Juan Cuadrado'nun yerine giren Moise Kean, 90. dakikada rakibi Mancini'ye sert faulü sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.



Juventus 8. sırada

Roma, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarttı ve puan durumunda 65 puanlı lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. basamakta yer aldı. Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için ocak ayında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu haftayı puansız kapattı. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona eren siyah-beyazlı takım, 35 puanla 8. sırada yer aldı.


Roma-Juventus maç özeti


#FC Juventus
#İtalya Serie A
#Roma
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