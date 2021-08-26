Spor Trabzonspor Avrupada havlu attı
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor Avrupa'da havlu attı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 2-1’in rövanşında İtalya'nın Roma takımına konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve gruplara kalamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Roma-Trabzonspor 3-0 maç özeti ve golleri izle
​Roma - Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde, Trabzonspor deplasmanda Roma ile karşılaştı. İlk mücadeleyi 2-1 kaybeden temsilcimiz, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve maalesef gruplara kalamadı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bryan Cristante, 65. dakikada Nicolo Zaniolo ve 84. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Bu sonucun ardından Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

İlk yarıdan dakikalar

  • 19' Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, bir pozisyon esnasında omzunun üstüne düştü. Oyuna devam edemeyen golcü oyuncu saha kenarına geldi. Cornelius yerine Djaniny oyuna dahil oldu.
  • 20. dakikada Karsdrop’un pasında topu önüne alan Cristante’in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
  • 32. dakikada Karsdrop’un pasıyla topla buluşan Pellegrini’nin yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 34. dakikada Karsdrop’un ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişine vuran Pellegrini’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
  • İlk yarı Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 48. dakikada Hamsik’in kullandığı köşe atışında Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Patricio, kornere çeldi.
  • 54.dakikada Karsdrop’un ceza sahası içine ortasında Abraham’ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topa Zaniolo’nun vuruşunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.
  • 62. dakikada Nwakaeme’nin ortasında kafalardan seken topa gelişine vuran Hamsik’in sert şutunu kaleci Patricio kornere çeldi.
  • 65. dakikada gönderilen uzun topla birlikte ceza sahası içine giren Zaniolo’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
  • 81. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Patricio kontrol etti.
  • 84. dakikada Pelligrini’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Shaarawy rakiplerinin arasında meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın filelere gönderdi. 3-0
  • Mücadeleyi Roma 3-0 kazandı.

Roma 1-0 Trabzonspor

Roma 2-0 Trabzonspor

Roma 3-0 Trabzonspor

Play-Off maçında taraftarları üzen sakatlık
SPOR
Play-Off maçında taraftarları üzen sakatlık


Abone Ol Google News
Gruplardayız

Gruplardayız

Randers'i 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde.
Avrupada havlu attık

Avrupa'da havlu attık

​Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybetti.
Bunu size ödeteceğiz

Biden'dan Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin açıklama.

​Çifte saldırı sonrası üçüncü patlama meydana geldi.
Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Tur Fenerbahçe'nin

Tur Fenerbahçe'nin

​Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Beşiktaş'ın<br>rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın
rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü.

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

​Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un ‘kira’ sorunu
Gündem

İstanbul’un ‘kira’ sorunu

Konut arzının azalması ve artan kiralık konut talebi sadece son birkaç ayda kira fiyatlarında %70’e varan artışlara yol açtı. Kiralık konutta tek sorun zamlar değil. Kiracının 657’ye tabi devlet memuru olması ya da bir memurun kefil olmasını şart koşanlar var. Bazı emlakçılar ev sahibinden 2 bin-2 bin 500 liraya kiraladıkları evleri internet üzerinden bin-bin 500 lira daha pahalıya pazarlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.