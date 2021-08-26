Trabzonspor Avrupa'da havlu attı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde, Trabzonspor deplasmanda Roma ile karşılaştı. İlk mücadeleyi 2-1 kaybeden temsilcimiz, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve maalesef gruplara kalamadı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bryan Cristante, 65. dakikada Nicolo Zaniolo ve 84. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Bu sonucun ardından Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
İlk yarıdan dakikalar
- 19' Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, bir pozisyon esnasında omzunun üstüne düştü. Oyuna devam edemeyen golcü oyuncu saha kenarına geldi. Cornelius yerine Djaniny oyuna dahil oldu.
- 20. dakikada Karsdrop’un pasında topu önüne alan Cristante’in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
- 32. dakikada Karsdrop’un pasıyla topla buluşan Pellegrini’nin yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 34. dakikada Karsdrop’un ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişine vuran Pellegrini’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
- İlk yarı Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar
- 48. dakikada Hamsik’in kullandığı köşe atışında Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Patricio, kornere çeldi.
- 54.dakikada Karsdrop’un ceza sahası içine ortasında Abraham’ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topa Zaniolo’nun vuruşunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.
- 62. dakikada Nwakaeme’nin ortasında kafalardan seken topa gelişine vuran Hamsik’in sert şutunu kaleci Patricio kornere çeldi.
- 65. dakikada gönderilen uzun topla birlikte ceza sahası içine giren Zaniolo’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
- 81. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Patricio kontrol etti.
- 84. dakikada Pelligrini’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Shaarawy rakiplerinin arasında meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın filelere gönderdi. 3-0
- Mücadeleyi Roma 3-0 kazandı.
Roma 1-0 Trabzonspor
GOL | 🇮🇹 Roma 1 🆚 0 Trabzonspor 🇹🇷
⚽️ Cristante 20' pic.twitter.com/Cpp42MDiw7
GOL | 🇮🇹 Roma 1 🆚 0 Trabzonspor 🇹🇷
Roma 2-0 Trabzonspor
GOL | 🇮🇹 Roma 2 🆚 0 Trabzonspor 🇹🇷
⚽️ Nicolò Zaniolo 65' pic.twitter.com/NQA1G6Ssuj
GOL | 🇮🇹 Roma 2 🆚 0 Trabzonspor 🇹🇷
Roma 3-0 Trabzonspor
GOL | 🇮🇹 Roma 3 🆚 0 Trabzonspor 🇹🇷
⚽️ El Shaarawy 84' pic.twitter.com/XAVM9fMvtd
GOL | 🇮🇹 Roma 3 🆚 0 Trabzonspor 🇹🇷