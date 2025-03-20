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Roma'da Paulo Dybala şoku

Roma'da Paulo Dybala şoku

17:5820/03/2025, Perşembe
AA
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Paulo Dybala
Paulo Dybala

İtalya Serie A ekibi Roma, Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğini ve sezonu kapattığını açıkladı.

İtalya ekibi Roma, Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.


Roma Kulübü, Dybala'nın sol semitendinosus kasındaki sakatlık sebebiyle gelecek günlerde operasyon geçireceğini duyurdu.

Yıldız futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması ve sezonu kapatması bekleniyor. Cagliari ile 16 Mart'ta oynanan lig maçının 64. dakikasında oyuna giren Dybala, 75. dakikada sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.


Bu sezon Roma'da 36 maça çıkan Dybala, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.






#Roma
#Paulo Dybala
#İtalya Serie A

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