Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı
TENİS

Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı

Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılamayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı
Wimbledon Tenis Turnuvası

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek.

Mevcut koşulların, turnuvanın düzenleneceği tarihe kadar önemli ölçüde değişmesi halinde karar yeniden değerlendirilecek.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçi böylece turnuvada mücadele edemeyecek.

Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 8 numarası), Karen Khachanov (26), Aslan Karatsev (30), kadınlarda ise Anastasia Pavlyuchenkova (15), Victoria Azarenka (18), Daria Kasatkina (26) ve Veronika Kudermetova (29) da karardan etkilenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

TVNET TAŞKENTTE

TVNET TAŞKENT'TE

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden misafir olunuyor.
Annesi bıçaklayarak katletmişti

Annesi bıçaklayarak katletmişti

​Minik Elif gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün

Türkiye'de çocuklara en çok konulan isimler belli oldu.

Hayran kaldılar

Hayran kaldılar

​Vanlı imam okuduğu ezanla Arabistan'daki yarışmada finale kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.