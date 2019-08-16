Sahaya giren Türk taraftar Liverpool'un kalecisini sakatlamış

Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa finalinde Kırmızılar'ın kalecisi Adrian'ın sahaya giren bir taraftar tarafından sakatlandığı açıklandı.

Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından kutlamalara katılmak için sahaya dalan taraftarın kayarak tekme atması nedeniyle İspanyol eldivenin sakatlandığı bilgisi paylaşıldı.

Adrian'ı sakatlayan kişinin Türk taraftar olduğu belirtiliyor.

Liverpool UEFA'ya şikayet etti

İngiliz basınında yer alan haberlerde Liverpool'un Adrian'ın sakatlanmasıyla sonuçlanan güvenlik zafiyeti nedeniyle UEFA'ya şikayette bulunduğu aktarıldı.

Klopp: Komik bir durum değil

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taraftarları seviyoruz ama böyle yapmamaları gerekiyor. Adrian’in bileğinde şişlik var. Bu komik bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Liverpool maça 3. kaleciyle çıkabilir

Liverpool'a 5 Ağustosta transfer olan Adrian, ligin ilk haftasında Norwich City ile oynanan maçta Alisson'un sakatlanması nedeniyle kaleye geçmişti. Adrian'ın Southampton karşısında forma giyememesi halinde kaleye 35 yaşındaki Andy Lonergan ya da 20 yaşındaki Caoimhin Kelleher'in geçmesi bekleniyor.

Youtuber'a seyirden men cezası

Bunun dışında maç oynanırken sahaya giren diğer taraftar Ali Abdülselam Yılmaz ise 4 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Youtuber olduğu ortaya çıkan Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Abdülselam Yılmaz'a 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa kapsamında Spor Müsabakalarını Seyirden Men cezası verildi.

UEFA Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber ve onu görüntüleyen 4 arkadaşı gözaltına alındı pic.twitter.com/cCzRyQBtKa — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Ağustos 2019









