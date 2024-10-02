UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Borussia Dortmund evinde Celtic’i konuk etti. Nuri Şahin’in öğrencileri maçta gol oldu yağdı ve 7-1’lik skorla galip geldi. Karim Adeyemi 30 dakika içinde 3 gol atarak maça damga vurdu. Borussia Dortmund bu sonuçla 2’de 2 yaparak 6 puanla 1. sırada yer aldı. Borussia Dortmund - Celtic maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.