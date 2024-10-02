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Barcelona - Young Boys: 5-0 Maç Özeti İzle (VİDEO)

Barcelona - Young Boys: 5-0 Maç Özeti İzle (VİDEO)

Haber Merkezi
10:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Barcelonalı oyuncuların gol sevinçleri
Barcelonalı oyuncuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona sahasında Young Boys'u 5-0 mağlup etti. Barcelona - Young Boys maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sahasında Young Boys'u konuk etti. Mücadeleyi Katalanlar rahat bir skorla kazandı. Mücadeleden Barcelona 5-0 galip ayrıldı. Young Boys, temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.


Barcelona - Young Boys maçının golleri

Barcelona'ya Young Boys karşısında galibiyeti getiren golleri 8 ile 51 dakikalarda Robert Lewandowski, 34. dakikada Raphinha, 37. dakikada Martinez ve 81. dakikada Camara kendi kalesine attı.


Bu sonuçla birlikte Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetini aldı. Young Boys ise henüz puanla tanışamadı.


Barcelona - Young Boys maç özeti izle



#Şampiyonlar Ligi
#Barcelona
#Young Boys

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